Ghazipur News: सब्बलपुर कला में बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई राहत सामग्री

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पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आपदा की इस घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों से पूरी सतर्कता बरतने, खुद सुरक्षित रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।एसडीएम निधि ने बताया कि प्रशासन गंगा के जलस्तर और बाढ़ की स्थिति पर चौबीसों घंटे पैनी नजर बनाए हुए है। क्षेत्र में बाढ़ राहत शरणालय और चौकियां पूरी तरह सक्रिय हैं।प्रशासनिक टीमें लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर रही हैं, इससे आपात स्थिति में त्वरित मदद पहुंचाई जा सके। इस मौके पर तहसीलदार रामनारायण वर्मा, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, राजस्व निरीक्षक रामराज, लेखपाल रमेश सोनकर, ग्राम प्रधान जज, अमीन संघ तहसील अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक शाह आलम आदि मौजूद रहे। संवाद