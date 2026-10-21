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Ghazipur News: दिल्ली के राजा ने कानपुर के अंकित पहलवान को किया चित

Wed, 21 Oct 2026 11:43 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:43 PM IST
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Raja of Delhi defeated Ankit Pehelwan of Kanpur
डेहमा गांव के आखाड़े पर जोर आजमाइश करते पहलवान। संवाद
लठ्ठूडीह। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के डेहमा गांव में मंगलवार को विजयादशमी पर आयोजित दंगल में पहलवानों ने दमखम दिखाया। थापा पहलवान और शिवम पहलवान के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर छूटी। वहीं, दिल्ली के राजा पहलवान ने कानपुर के अंकित पहलवान को चित कर 51 हजार रुपये की इनामी कुश्ती जीत ली। मुकाबले में अंकित को चित्त करते ही अखाड़ा दर्शकों के शोर से गूंज उठा। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि बलिया सांसद सनातन पांडेय और विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव, ददन पहलवान, बंशीधर यादव, जयहिंद यादव और विजय यादव ने पहलवानों का हाथ मिलाकर किया।
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आयोजक मंडल के सदस्य लालजी यादव ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से बीते 19 वर्षों से विजयादशमी पर इनामी कुश्ती प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसमें प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों के पहलवान भी हिस्सा लेते हैं। दंगल की पहली कुश्ती बेदविहारी पोखरा के छोटू पहलवान और पंजाब के जावेद पहलवान के बीच हुई, जो बराबरी पर छूटी। कानपुर के रवि पहलवान और वाराणसी के यशवंत पहलवान का मुकाबला भी बराबरी पर रहा। देवरिया के दिनेश यादव और दिल्ली के सतीश पहलवान के बीच तथा कानपुर के राजू पहलवान और वाराणसी के यशवंत सिंह के बीच हुई कुश्ती का भी कोई नतीजा नहीं निकला। बिहार के डुमरांव के बंटी और देवरिया के संतोष पहलवान की कुश्ती बराबरी पर रही। बेदविहारी पोखरा के राहुल पहलवान और वाराणसी के प्रवीण पहलवान का मुकाबला भी बराबरी पर छूटा। कुश्ती में निर्णायक की भूमिका प्रभुनाथ पहलवान, राजेश्वर यादव और रियाज अंसारी ने निभाई। मंच संचालन अनिल यादव ने किया। अंत में आयोजक कृष्णा यादव ने सभी के प्रति आभार जताया।
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