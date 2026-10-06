फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Raised public awareness through street plays.

Ghazipur News: नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जागरूक

Tue, 06 Oct 2026 01:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Raised public awareness through street plays.
सैनिक चौराहा पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते कलाकार। स्रोत- समिति
गाजीपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत शहर के सैनिक चौराहा पर सोमवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यूनिक सेवा समिति के कलाकारों ने शहरवासियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया।
विज्ञापन

समिति के कलाकार अभिषेक मौर्या ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल और स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। शहर के तीन स्थानों पर इस तरह के नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। कलाकारों ने प्रस्तुति देकर लोगों को अपने घरों या कार्य स्थल के आसपास साफ-सफाई रखने का संदेश दिया गया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का भी संदेश दिया गया। लोगों को इससे होने वाले खतरों और नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर अल्का गिरी, नवीन गिरी, फीजा खातून, शैलेस, सरवन यादव, अभिषेक वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed