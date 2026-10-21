फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Preparations were underway for his daughters wedding

Ghazipur News: बेटी की शादी में शामिल होने की थी तैयारी, उससे पहले ही उठ गई पिता की अर्थी

Wed, 21 Oct 2026 11:42 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Preparations were underway for his daughters wedding
मृतक बीएसएफ जवान प्रेम कुमार सिंह की फाइल फोटो। स्रोत- परिजन
गंगौली। बेटी की शादी 25 नवंबर को होनी थी। पिता प्रेम कुमार सिंह भी छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के खजूरगांव निवासी बीएसएफ जवान प्रेम कुमार सिंह (53) का 19 अक्तूबर को गुवाहाटी में उपचार के दौरान निधन हो गया। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।
विज्ञापन

खजूरगांव निवासी उनके बेटे प्रिंस सिंह ने बताया कि पिता वर्ष 2000 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती गुवाहाटी में थी। करीब एक सप्ताह पहले पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान 19 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उनका निधन हो गया। बुधवार सुबह करीब छह बजे बीएसएफ के जवान पार्थिव शरीर लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया।
विज्ञापन

प्रिंस ने बताया कि पिता जून में छुट्टी पर घर आए थे और जुलाई में ड्यूटी पर लौट गए थे। परिवार में दो बेटे प्रिंस और पीयूष सिंह तथा एक बेटी प्रीति सिंह हैं। प्रीति की शादी 25 नवंबर को तय है। पिता बेटी की शादी में शामिल होने के लिए घर आने वाले थे, लेकिन उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही पत्नी बबीता सिंह समेत परिवार के लोग रोने-बिलखने लगे। बेटे प्रिंस सिंह ने बताया कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार स्थानीय श्मशान घाट पर किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed