Ghazipur News: बेटी की शादी में शामिल होने की थी तैयारी, उससे पहले ही उठ गई पिता की अर्थी

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खजूरगांव निवासी उनके बेटे प्रिंस सिंह ने बताया कि पिता वर्ष 2000 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती गुवाहाटी में थी। करीब एक सप्ताह पहले पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान 19 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे उनका निधन हो गया। बुधवार सुबह करीब छह बजे बीएसएफ के जवान पार्थिव शरीर लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया।प्रिंस ने बताया कि पिता जून में छुट्टी पर घर आए थे और जुलाई में ड्यूटी पर लौट गए थे। परिवार में दो बेटे प्रिंस और पीयूष सिंह तथा एक बेटी प्रीति सिंह हैं। प्रीति की शादी 25 नवंबर को तय है। पिता बेटी की शादी में शामिल होने के लिए घर आने वाले थे, लेकिन उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही पत्नी बबीता सिंह समेत परिवार के लोग रोने-बिलखने लगे। बेटे प्रिंस सिंह ने बताया कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार स्थानीय श्मशान घाट पर किया जाएगा।