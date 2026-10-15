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Ghazipur News: महिला की पिटाई के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Thu, 15 Oct 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:14 AM IST
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FIR registered in case of woman's assault
मनिहारी। नाली से निकाला गया कचरा दरवाजे के सामने रखे जाने का विरोध करने पर महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। 48 घंटे बाद भी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर पीड़ित महिला ने 8 अक्टूबर को एसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद शादियाबाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर मामले की छानबीन में जुट गई है। शादियाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर ने बताया कि पीड़िता ने तहरीर देकर अवगत कराया कि, बीते छह अक्तूबर को गांव के ही लोचन बिंद नाली से कचरा निकालकर दरवाजे के सामने ही रख रहे थे। इसका विरोध करने पर आरोपी ने बीते छह अक्तूबर की रात करीब आठ बजे लाठी लेकर घर के बाहर गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा। इसका विरोध करने पर उसने मारपीट की। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम आरोपी को अपने साथ ले गई लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया, जिसके बाद आठ अक्तूबर को पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा था।
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