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Ghazipur News: शौचालय के पास खुले गेट से चैंबर में गिरा मरीज

Wed, 21 Oct 2026 11:47 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:47 PM IST
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Patient fell into a chamber through an open gate near the restroom
मेडिकल कॉलेज के 300 बेड नवनिर्मित के तीसरे मंजिल के शौचालय के पास चैंबर में लगा लोहे का गेट औ
गाजीपुर। शहर कोतवाली के गोराबाजार स्थित नवनिर्मित 300 बेड अस्पताल के तीसरे मंजिल पर भर्ती एक मरीज बुधवार की सुबह शौचालय जाने के दौरान लोहे के गेट लगे चैंबर के रास्ते से अचानक गिर गया। संयोग रहा कि फ्लोर पर लगे पर ग्रिल पर गिरने से वह बाल- बाल बच गया। हालांकि, उसके सिर, चेहरे और कमर में चोट आई। स्वास्थ्य कर्मियों ने अन्य लोगों की मदद से मरीज को बाहर निकालकर उपचार के लिए आपातकक्ष में लाया। जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू कर दिया। मरदह ब्लॉक के सराय मुबारक गांव निवासी शमशेर राम ने बताया कि 26 वर्षीय बेटे को टाइफाइड और बुखार की समस्या होने पर बीते 19 अक्तूबर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे।
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बेटा नवनिर्मित 300 बेड के तीसरी मंजिल पर स्थित बेड नंबर 16 पर भर्ती था। जहां उसका उपचार चल रहा था। सुबह करीब 7 बजे बेटे को लेकर शौचालय के लिए गया था। वहां एक तरफ शौचालय था, जबकि दूसरी तरफ पांचवीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक बना चैंबर था। चैंबर के प्रवेश द्वार पर लोहे का गेट लगा है, लेकिन उसमें ताला बंद नहीं था। गेट केवल सटाकर रखा गया था। शौचालय में जाने के दौरान बेटे को गस्ती आ गईं, जिसके बाद वह लोहे के गेट के तरफ जा गिरा और गिरते ही गेट खुल गया वह नीचे चैंबर में गिर गया। बताया कि बेटे को गिरते देख वह चीखने- चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग और स्वास्थ्य कर्मी ग्राउंड फ्लोर पर शौचालय के चैंबर के पास पहुंचे और इसके बाद बेटे को बाहर निकालकर आपातकक्ष में पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। उसके सिर, चेहरे, हाथ और कमर में चोट लगी है। आरोप लगाया कि गेट में अगर ताला बंद रहता तो आज इस तरह का हादसा नहीं होता।
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