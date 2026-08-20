कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं : पूनम

विज्ञापन



वरिष्ठ नेता डॉ. जनक कुशवाहा ने पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। जिलाध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ता जुट जाएं। प्रदेश की जनता इस जनविरोधी सरकार से निजात पाना चाहती है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह, रविकांत राय, संदीप विश्वकर्मा, ज्ञानप्रकाश सिंह, झुन्ना शर्मा, उमाशंकर सिंह, उदित नारायण राय, नसीम हसन, बृजेश सिंह आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष ग्यासुद्दीन अंसारी तथा संचालन महासचिव सतीश उपाध्याय ने किया।

विज्ञापन

मुहम्मदाबाद। बाराचवर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन सृजन अभियान के तहत ब्लॉक पदाधिकारियों एवं बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक बृहस्पतिवार को बाराचवर स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि एआईसीसी की पर्यवेक्षक पूनम पासवान ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। अगर वह किसी लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प ले लें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है।