Ghazipur News: हड़ताली बीएचएमएस प्रशिक्षुओं से फोन पर मंत्री बोले, स्टाइपेंड में वृद्धि की फाइल सीएम को सौंपी

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जिलाध्यक्ष ने फोन के माध्यम से हड़ताली इंटर्नों की बात आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु से कराई। इस पर उन्होंने भी जल्द ही इस समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया।महाविद्यालय के इंटर्न डॉ. ऋषभ खरे, डॉ. दीपक कुमार और डॉ. हसन रजा मलिक ने बताया कि महाविद्यालय में छठे दिन भी इंटर्नों की हड़ताल जारी रही। छठे दिन महाविद्यालय पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय इंटर्नों से मिले। इस दौरान उन्होंने भी स्टाइपेंड में वृद्धि का समर्थन किया।जिलाध्यक्ष ने फोनकर उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र से बात कराई। इस पर आयुष राज्य मंत्री ने भी हमारी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि स्टाइपेंड में वृद्धि को लेकर फाइल मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। स्टाइपेंड में वृद्धि को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया।भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने कहा कि इंटर्नों की मांग पूरी तरह से जायज है। इसके लिए मंत्री से बात कराई गई है। मंत्री ने बताया कि शासन स्तर पर कार्य किए जा रहे है। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष और प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री ने इंटर्नों को अपनी हड़ताल खत्म करने की आग्रह किया। लेकिन इंटर्नों ने अपनी हड़ताल जारी रखी। प्रशिक्षुओं का कहना है कि जब तक स्टाइपेंड में वृद्धि नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर डॉ. दिवाकर रावत, डॉ. सुधीर, डॉ. आमीन, परिक्रमा आदि मौजूद रहे।