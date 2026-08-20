Ghazipur News: पुण्यतिथि पर याद किए गए बलिदानी जयप्रकाश यादव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:47 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:47 PM IST
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भांवरकोल। स्थानीय विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मच्छटी के राजस्व गांव भेलमपुर ऊर्फ पंडितपुरा में स्थित कारगिल शहीद जयप्रकाश यादव की 27 वीं पुण्यतिथि बृहस्पतिवार को मनाई गई।
मालूम हो कि ग्राम पंचायत मच्छटी के राजस्व गांव भेलमपुर ऊर्फ पंडितपुरा निवासी जय प्रकाश यादव 20 अगस्त 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से बहादुरी पूर्वक लोहा लेने के दौरान शहीद हो गए थे। ग्राम पंचायत प्रशासक संजय राम द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने शहीद को माल्यार्पण कर कहा कि जयप्रकाश यादव ने अपने कुर्बानी से हमें शाश्वत संदेश दिया है कि देशप्रेम से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। इस अवसर पर रामप्रकाश यादव, सदर विधायक किशन शाहू, जमानिया विधायक ओमप्रकाश सिंह, शहीद के पिता विजयशंकर यादव, भाई ओमप्रकाश, रामप्रकाश यादव, चाचा अवधेश यादव आदि मौजूद रहे।
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मालूम हो कि ग्राम पंचायत मच्छटी के राजस्व गांव भेलमपुर ऊर्फ पंडितपुरा निवासी जय प्रकाश यादव 20 अगस्त 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से बहादुरी पूर्वक लोहा लेने के दौरान शहीद हो गए थे। ग्राम पंचायत प्रशासक संजय राम द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने शहीद को माल्यार्पण कर कहा कि जयप्रकाश यादव ने अपने कुर्बानी से हमें शाश्वत संदेश दिया है कि देशप्रेम से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। इस अवसर पर रामप्रकाश यादव, सदर विधायक किशन शाहू, जमानिया विधायक ओमप्रकाश सिंह, शहीद के पिता विजयशंकर यादव, भाई ओमप्रकाश, रामप्रकाश यादव, चाचा अवधेश यादव आदि मौजूद रहे।
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