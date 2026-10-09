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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Manthara poisoned Kaikeyi's mind; Kaikeyi demanded Rama's exile and the throne for Bharata from Dasharatha.

Ghazipur News: मंथरा ने भरे कान, कैकेयी ने दशरथ से मांगा राम को वनवास, भरत को गद्दी

Fri, 09 Oct 2026 11:26 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:26 PM IST
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Manthara poisoned Kaikeyi's mind; Kaikeyi demanded Rama's exile and the throne for Bharata from Dasharatha.
शहर के हरिशंकरी ​स्थित श्रीराम चबूतरा पर श्री रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला में मंचन कर
गाजीपुर। अयोध्या में श्रीराम के राजतिलक की तैयारियां चल रही थीं। नगर ध्वज-पताकाओं से सज रहा था और उत्सव का माहौल था। इसी बीच दासी मंथरा की नजर इस आयोजन पर पड़ी और उसने महारानी कैकेयी के मन में भरत के भविष्य को लेकर आशंका पैदा कर दी।
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मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी कोप भवन पहुंच गईं। यहीं से भगवान श्रीराम के वनवास की भूमिका तैयार होने लगी। शुक्रवार की शाम हरिशंकरी स्थित श्रीराम चबूतरा पर अति प्राचीन श्रीरामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला में इन प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया गया।
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पं. राजा भैया आदर्श श्रीरामलीला मंडल के कलाकारों ने श्रीराम विवाह, राजतिलक की तैयारी, मंथरा-कैकेयी संवाद और कोप भवन की लीला का जीवंत मंचन कर दर्शकों को रामकथा के भावनात्मक मोड़ से परिचित कराया। लीला से पूर्व कमेटी के मंत्री ओमप्रकाश तिवारीने पूजन-अर्चन कर आरती की।
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