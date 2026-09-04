Ghazipur News: धरम्मरपुर सेतु पर दो महीने बाद भी नहीं लगीं लाइटें
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:17 AM IST
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जमानिया। गंगा नदी पर बने लगभग एक किलोमीटर लंबे धरम्मरपुर सेतु को रोशन करने की लोक निर्माण विभाग की योजना दो महीने बीत जाने के बाद भी अधर में लटकी हुई है। विभाग ने लाखों रुपये की लागत से सेतु के दोनों तरफ सोलर लाइट लगाने के लिए कुल 18 खंभे तो खड़े कर दिए, लेकिन इन पर अब तक लाइट नहीं लगाई जा सकी हैं।
इस संबंध में लोक निर्माण विभाग सीडी-वन के जूनियर इंजीनियर संदीप ने बताया कि सेतु पर सोलर लाइट के लिए पोल लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मानसून खत्म होते ही लाइट लगाने का शेष कार्य पूरा करा दिया जाएगा, जिसके बाद सेतु पूरी तरह रोशन हो जाएगा। संवाद
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इस संबंध में लोक निर्माण विभाग सीडी-वन के जूनियर इंजीनियर संदीप ने बताया कि सेतु पर सोलर लाइट के लिए पोल लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मानसून खत्म होते ही लाइट लगाने का शेष कार्य पूरा करा दिया जाएगा, जिसके बाद सेतु पूरी तरह रोशन हो जाएगा। संवाद
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