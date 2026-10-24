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Ghazipur News: भाजपा की क्षेत्रीय आईटी टीम में कार्तिक को जिम्मेदारी

Sat, 24 Oct 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:06 AM IST
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Karthik has been given the responsibility in the regional IT team of BJP
भाजपा की क्षेत्रीय आईटी टीम में शामिल हुए---कार्तिक गुप्ता। स्रोत- भाजपा
गाजीपुर। भाजपा के जिला कार्यसमिति सदस्य और सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग के पूर्व जिला संयोजक कार्तिक गुप्ता को पार्टी की काशी क्षेत्रीय आईटी टीम का सहसंयोजक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने खुशी जताई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने कार्तिक गुप्ता को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि संगठन में उनके अनुभव और सक्रियता को देखते हुए मिली यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं।
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