Ghazipur News: डाला छठ पर 4 दिन में 5 करोड़ के बिक गए फल-फूल और शृंगार सामग्री

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डाला छठ, सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो चार दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान व्रती महिलाएं कठोर नियमों का पालन करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होता है। पर्व की तैयारियों के मद्देनजर, बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जाती है।उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश केशरी ने इस वर्ष के कारोबार पर संतोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि डाला छठ पर्व उनके लिए साल के सबसे बड़े व्यावसायिक अवसरों में से एक है। इस पर्व के कारण न केवल उनकी बिक्री बढ़ती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। फल विक्रेताओं, फूल विक्रेताओं, कपड़ा व्यापारियों और पूजन सामग्री की दुकानों पर विशेष भीड़ देखी गई। डाला छठ के अवसर पर जनपद में पांच करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है।प्रमुख खरीदारी के क्षेत्र- फल : मौसमी फलों जैसे केला, सेब, संतरा, अमरूद आदि की मांग बहुत अधिक रही। व्रतियों के लिए विशेष रूप से ताजे और उत्तम गुणवत्ता वाले फलों की खरीदारी की गई।- फूल : विभिन्न प्रकार के फूलों, विशेषकर गेंदा, गुलाब, कमल आदि का उपयोग अर्घ्य देने और पूजा स्थलों को सजाने के लिए किया गया।- वस्त्र : पर्व के अवसर पर नए वस्त्र खरीदने की परंपरा है। इस बार भी महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़ों की अच्छी बिक्री हुई।- शृंगार सामग्री : महिलाओं ने पर्व के लिए विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि की खरीदारी की।