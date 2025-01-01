Ghazipur News: तीन जगह फॉल्ट से 22 घंटे अंधेरे में रहे 150 गांवों के पांच लाख लोग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:30 AM IST
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मरदह। मरदह विद्युत सब स्टेशन पर आई 33 हजार हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट आने से सोमवार को करीब 22 घंटे तक बिजली गुल रही। इससे 150 गांवों की लगभग 5 लाख की आबादी रात भर अंधेरे व उमस भरी गर्मी में डूबी रही।
बिजली निगम के एसडीओ चंद्रमोहन ने बताया कि आंधी-पानी के कारण बढ़ुआ गोदाम स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे पेड़ की टहनी हाइटेंशन लाइन से टकरा गईं, इससे टेक्निकल फॉल्ट हो गया। मटेहू के भैंसही नदी के पास स्थित खंभे में भी तकनीकी खराबी आ गई। इससे सोमवार की दोपहर 1:55 बजे 33 हजार हाईवोल्टेज लाइन ब्रेकडाउन में चली गई, जो रात 8 बजे तक बाधित रही।
मेन सप्लाई रात 8:20 बजे आने के बाद फिर उसी वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के बगल में स्थित लाला का पुरा, हैदरगंज बस्ती के पास 33 हजार का केबल बॉक्स जल उठा। मंगलवार सुबह 8 बजे से कर्मियों ने मरम्मत की तो दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई
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बिजली निगम के एसडीओ चंद्रमोहन ने बताया कि आंधी-पानी के कारण बढ़ुआ गोदाम स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे पेड़ की टहनी हाइटेंशन लाइन से टकरा गईं, इससे टेक्निकल फॉल्ट हो गया। मटेहू के भैंसही नदी के पास स्थित खंभे में भी तकनीकी खराबी आ गई। इससे सोमवार की दोपहर 1:55 बजे 33 हजार हाईवोल्टेज लाइन ब्रेकडाउन में चली गई, जो रात 8 बजे तक बाधित रही।
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मेन सप्लाई रात 8:20 बजे आने के बाद फिर उसी वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के बगल में स्थित लाला का पुरा, हैदरगंज बस्ती के पास 33 हजार का केबल बॉक्स जल उठा। मंगलवार सुबह 8 बजे से कर्मियों ने मरम्मत की तो दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई
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