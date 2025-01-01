Ghazipur News: तीन जगह फॉल्ट से 22 घंटे अंधेरे में रहे 150 गांवों के पांच लाख लोग

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बिजली निगम के एसडीओ चंद्रमोहन ने बताया कि आंधी-पानी के कारण बढ़ुआ गोदाम स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे पेड़ की टहनी हाइटेंशन लाइन से टकरा गईं, इससे टेक्निकल फॉल्ट हो गया। मटेहू के भैंसही नदी के पास स्थित खंभे में भी तकनीकी खराबी आ गई। इससे सोमवार की दोपहर 1:55 बजे 33 हजार हाईवोल्टेज लाइन ब्रेकडाउन में चली गई, जो रात 8 बजे तक बाधित रही।मेन सप्लाई रात 8:20 बजे आने के बाद फिर उसी वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के बगल में स्थित लाला का पुरा, हैदरगंज बस्ती के पास 33 हजार का केबल बॉक्स जल उठा। मंगलवार सुबह 8 बजे से कर्मियों ने मरम्मत की तो दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई