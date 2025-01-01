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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Five lakh people of 150 villages remained in darkness for 22 hours due to fault at three places.

Ghazipur News: तीन जगह फॉल्ट से 22 घंटे अंधेरे में रहे 150 गांवों के पांच लाख लोग

Wed, 02 Sep 2026 12:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:30 AM IST
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Five lakh people of 150 villages remained in darkness for 22 hours due to fault at three places.
हैदरगंज गांव के लाला का पुरा में मरम्मत कार्य करते हुए बिजली निगम के कर्मचारी। संवाद
मरदह। मरदह विद्युत सब स्टेशन पर आई 33 हजार हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट आने से सोमवार को करीब 22 घंटे तक बिजली गुल रही। इससे 150 गांवों की लगभग 5 लाख की आबादी रात भर अंधेरे व उमस भरी गर्मी में डूबी रही।
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बिजली निगम के एसडीओ चंद्रमोहन ने बताया कि आंधी-पानी के कारण बढ़ुआ गोदाम स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे पेड़ की टहनी हाइटेंशन लाइन से टकरा गईं, इससे टेक्निकल फॉल्ट हो गया। मटेहू के भैंसही नदी के पास स्थित खंभे में भी तकनीकी खराबी आ गई। इससे सोमवार की दोपहर 1:55 बजे 33 हजार हाईवोल्टेज लाइन ब्रेकडाउन में चली गई, जो रात 8 बजे तक बाधित रही।
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मेन सप्लाई रात 8:20 बजे आने के बाद फिर उसी वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के बगल में स्थित लाला का पुरा, हैदरगंज बस्ती के पास 33 हजार का केबल बॉक्स जल उठा। मंगलवार सुबह 8 बजे से कर्मियों ने मरम्मत की तो दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई
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