Ghazipur News: घटतौली में 60 दुकानों पर लगा डेढ़ लाख का जुर्माना

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यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में होने वाली संभावित धोखाधड़ी से बचाने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि सभी व्यापारी सही माप-तौल का प्रयोग करें। बाट-माप विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान, कई दुकानों में वजन की मशीनों में छेड़छाड़ और निर्धारित मानकों से कम सामान देने के मामले सामने आए।विभाग द्वारा की गई छापामारी में विभिन्न प्रकार की दुकानें शामिल थीं, जिनमें किराना स्टोर, सराफा, मिठाई की दुकानें, फल और सब्जी विक्रेता और अन्य खुदरा विक्रेता शामिल थे। इसमें पेट्रोल पंप व धर्मकांटा भी शामिल रहे। जांच के दौरान अधिकारियों ने वजन मशीनों की सटीकता की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि वे सरकारी मानकों के अनुरूप हों। शहर समेत महाराजगंज, नंदगंज, सैदपुर, रेवतीपुर, गहमर, भदौरा, जमानिया, दिलदारनगर, दुल्लहपुर, जखनिया, मुहम्मदाबाद, भांवरकोल आदि जगहों पर विभाग की ओर से कार्रवाई गई।0000000000जांच में पाई गई प्रमुख अनियमितताएं-- घटतौली : कई विक्रेताओं को निर्धारित वजन से कम सामान देते हुए पाया गया। यह एक गंभीर अपराध है जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है।- अमानक वजन मशीनें : कुछ दुकानों में ऐसी वजन मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था जो प्रमाणित नहीं थीं या जिनमें छेड़छाड़ की गई थी। ऐसी मशीनों से सही माप-तौल की उम्मीद नहीं की जा सकती।- माप-तौल संबंधी नियमों का उल्लंघन : कुछ मामलों में, विक्रेताओं द्वारा माप-तौल संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जैसे कि मूल्य सूची का स्पष्ट प्रदर्शन न करना या ग्राहकों को बिल न देना।0000000000000जुर्माना लगाने का उद्देश्यअनियमितताओं के पाए जाने पर, बाट-माप विभाग ने कुल 60 दुकानों पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस जुर्माने का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना और भविष्य में ऐसी गलतियों को दोहराने से रोकना है। विभाग का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से बाजार में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। बाट-माप विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे खरीददारी करते समय सतर्क रहें। यदि उन्हें किसी भी दुकान पर माप-तौल में अनियमितता या घटतौली का संदेह हो, तो वे तुरंत बाट-माप विभाग से संपर्क करें। विभाग ने यह भी सलाह दी है कि उपभोक्ता हमेशा पक्के बिल लें और वजन की जांच अवश्य करें।0000000000000त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। छापामारी अभियान में अनियमितता व घटतौली के 60 मामले पकड़े गए हैं। - धर्मेंद्र कुमार, वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान प्रयोगशाला