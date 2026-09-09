हादसे का खतरा: इलेक्ट्रिक कारों में खराबी, बीच रास्ते में रुक रहीं गाड़ियां, हर सात दिन में 100 शिकायतें

वाराणसी जिले में तेजी से बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी से लेकर अन्य उपकरण खराब हो रहे हैं। जिसकी वजह से गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो जा रही हैं। इसे स्टार्ट होने में दो से तीन घंटे लग रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं का भी खतरा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास हर सप्ताह 100 शिकायतें आ रही हैं। लहरतारा वर्कशॉप पर रिपेयरिंग के लिए लाइन लगी है। स्थिति यह है कि एक सप्ताह बीतने के बाद भी रिपेयरिंग या सर्विस के लिए दी हुई कार नहीं मिल रही है। बैटरी में भी शिकायत आ रही है।

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