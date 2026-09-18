Ghazipur News: सजे प्रतिष्ठान, निकाली झांकी हवन करके देवशिल्पी को पूजा

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नगर के नलकूप खंड, रोडवेज, सिंचाई विभाग वर्कशॉप, पीडब्लूडी, प्रकाशनगर, पीरनगर, रौजा विद्युत उपकेंद्र सहित कई अन्य यांत्रिक शालाओं तथा निजी प्रतिष्ठानों में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति-चित्र की स्थापना की गई थी।रूई मंडी स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में समाज के अध्यक्ष जनार्दन शर्मा की अध्यक्षता में भगवान विश्वकर्मा चरित्र मानस का पाठ किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, राम अवतार शर्मा, विजय विश्वकर्मा, दीनदयाल शर्मा, सतीश शर्मा, राजेश विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।भीमापार बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों, वर्कशॉप और कार्यस्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा एवं चित्र स्थापित कर पूजन-अर्चन किया गया।सिधागरघाट क्षेत्र के पाली, सुरवत, अवराकोल, मुहम्मदपुर कुसुम में भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई।गंगौली में विश्वकर्मा पूजनोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। विद्युत उपकेंद्र कासिमाबाद के परिसर में रामायण पाठ के समापन के बाद विधिवत हवन-पूजन किया गया। नंदगंज क्षेत्र में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव पर हवन-पूजन के बाद लोगों को प्रसाद वितरित किया गया।बहादुरगंज के मां चंडी धाम परिसर के भगवान विश्वकर्मा मंदिर में पूजनोत्सव मनाया गया। वार्ड नंबर एक स्थित कुटी से विश्वकर्माजी की झांकी निकाली गई जो मां चंडी धाम स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर निरंजन शर्मा, सतीश शर्मा, भीष्म शर्मा आदि मौजूद रहे।