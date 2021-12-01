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Ghazipur News: जिले को दूसरे ओवरब्रिज की सौगात, सुगम होगा आवागमन

Thu, 17 Sep 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:50 AM IST
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District receives the gift of a second overbridge; commuting will become easier
गाजीपुर। जनपद में वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन 119 किलोमीटर लंबा है। फोरलेन पर राहगीरों को एक लेन से दूसरे लेन पर जाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इसका निर्माण देवकली के पास तीन करोड़ रुपये से होगा। इससे फोरलेन पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा।
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जनपद में वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर अभी केवल एक ओवरब्रिज है। 119 किलोमीटर लंबे फोरलेन पर और ओवरब्रिज की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। फोरलेन के प्रमुख जगहों पर ओवरब्रिज न होने के कारण आसपास के ग्रामीणों को एक लेन से दूसरे लेन पर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फोरलेन पार करते समय अक्सर हादसा होने की संभावना बनी रहती है। इसकी वजह यह है कि फोरलेन पर ज्यादातर वाहनों की गति सीमा 80 से 90 किलोमीटर प्रतिघंटा होती है।
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सके अलावा कई ऐसे ग्रामीण हैं, जो फोरलेन के दूसरे हिस्से में स्थित खेत, गांव व अन्य जगहों पर जाने के लिए भी ओवरब्रिज न होने के कारण पैदल ही आवागमन करते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एनएचएआई की ओर से देवकली के पास ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
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जिले में वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर अभी एक ओवरब्रिज है। दूसरे ओवरब्रिज को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण शुरू कराया जाएगा। - अजय सिंह, परियोजना निदेशक एनएचएआई
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