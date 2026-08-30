फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Differently-abled auto-rickshaw driver dies after being hit by a truck.

Ghazipur News: ट्रक की टक्कर से दिव्यांग ऑटो चालक की मौत

Sun, 30 Aug 2026 01:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Differently-abled auto-rickshaw driver dies after being hit by a truck.
गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर हादसे में हुई ऑटो चालक की मौत की खबर में------सामुदायिक स्वास्थ्य कें
सैदपुर थाना क्षेत्र के बासूपुर स्थित बाबा जागतानंद स्थल के सामने शनिवार की सुबह गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी।
विज्ञापन

हादसे में दिव्यांग ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि पांच यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को सैदपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।
विज्ञापन

प्रभारी थाना प्रभारी प्रताप नारायण ने बताया कि नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसुमी कलां निवासी समुन्नर यादव (45) पैरों से दिव्यांग थे। परिवार के भरण-पोषण के लिए ऑटो चलाते थे। शनिवार की सुबह सवारियां लेकर सैदपुर की ओर जा रहे थे। बासूपुर के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से ऑटो चालक समेत सभी यात्री घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सभी को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने समुन्नर यादव को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed