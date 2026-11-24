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करंडा। मनरेगा महिला मेटों ने सोमवार को खंड विकास अधिकारी सुषमा यादव को संबोधित पत्रक एडीओ एजी (कृषि विकास अधिकारी) अशोक कुमार सिंह को सौंपा। पत्रक के माध्यम से उन्होंने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर संगठन 18 नवंबर से लखनऊ के ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन कर रहा है। प्रमुख मांगों में मनरेगा में 20 मजदूरों की अनिवार्यता समाप्त करने और महिला मेठों को मासिक मानदेय देने की व्यवस्था लागू करना शामिल है। वहीं एडीओ एजी ने बताया कि मनरेगा महिला मेठों का पत्रक प्राप्त हुआ है। इसको उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया है। इस मौके पर रीना, इंद्रावती देवी, किरन देवी, लालमुनि, सरोज देवी आदि मौजूद रहीं।