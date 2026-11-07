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Ghazipur News: पिता-बेटे पर जानलेवा हमला, चार पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 07 Nov 2026 10:34 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:34 PM IST
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Deadly attack on father and son; FIR registered against four individuals
मरद़ह। थाना क्षेत्र के भैंसही नदी पुल के पास पिता-पुत्र पर शुक्रवार की रात जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने चार नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि पीड़ित बसवारी निवासी लालबहादुर राम ने तहरीर देकर बताया कि वह अपने पुत्र अमरजीत कुमार के साथ मऊ से निमंत्रण कर रात लगभग 10 बजे वापस आ रहे थे।
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जैसे ही वह भैंसही नदी के पुल के दक्षिण तरफ पहुंचा, तभी कुछ बाइक सवारों ने उसे घेर लिया। आरोप लगाया कि बसवारी निवासी शेषनाथ, भीम कुमार, कमलेश कुमार, राजेंद्र कुमार व कुछ अन्य हमलावरों ने उनके और बेटे अमरजीत कुमार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर चार नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर छानबीन की जा रही है।
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