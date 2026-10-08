वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर 308 पहिए वाला विशाल ट्रेलर बुधवार को गाजीपुर की सीमा में महज 240 मीटर ही आगे बढ़ सका। मरदह क्षेत्र के हैदरगंज गांव के पास ट्रेलर के आगे का रास्ता क्लीयर कराने में एनएचएआई और यातायात कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देर शाम छह बजे तक रूट पूरी तरह क्लीयर नहीं हो सका। ऐसे में यातायात व्यवस्था सामान्य होने के बाद ट्रेलर को बृहस्पतिवार को आगे के लिए रवाना किया जाएगा।

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