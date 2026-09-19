Ghazipur News: 26 प्रतिष्ठानों के कनेक्शन जांचे, 16 पर बकाया मिला तो काट दी बिजली

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विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता सुधाकर सिंह ने बताया कि अवर अभियंता दीपक कुमार के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 16 प्रतिष्ठानों पर लंबे समय से बिजली बिल का बकाया मिला। भुगतान नहीं करने पर टीम ने मौके पर ही इनके कनेक्शन काट दिए गए। अभियान के दौरान 1.25 लाख रुपये की वसूली भी की गई।

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सैदपुर। नगर क्षेत्र में बिजली बिल के बड़े बकाये वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बिजली निगम ने शिकंजा कसा। विशेष जांच अभियान के दौरान टीम ने 26 व्यावसायिक कनेक्शनों की जांच की। इनमें 16 उपभोक्ता बड़े बकायेदार मिले। बकाया जमा नहीं करने पर सभी 16 कनेक्शन काट दिए गए। अभियान के दौरान बकायेदार उपभोक्ताओं से मौके पर 1.25 लाख रुपये की राजस्व वसूली भी की गई।