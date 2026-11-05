फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Attack with a razor and scissors following a complaint about a haircut; three injured

Ghazipur News: बाल कटवाने की शिकायत पर उस्तरे और कैंची से हमला, तीन घायल

Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Attack with a razor and scissors following a complaint about a haircut; three injured
सैलून संचालक द्वारा उस्तरे और कैंची से की किये गये हमले के घायल। संवाद
खानपुर। थाना क्षेत्र के बैहरइया गांव निवासी तीन लोगों पर सैलून संचालक द्वारा उस्तरे और कैंची से हमला करने का आरोप लगा है। घटना में दरोगा बिंद, दिनेश बिंद और चन्दन बिन्द घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी सैलून संचालक को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी। थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि घायल बैहरइया निवासी दरोगा बिंद ने बताया कि भतीजा देवनाथ लौलेहरा गांव स्थित सैलून पर बाल कटवाने गया था। बाल खराब होने की शिकायत लेकर जब वह दोबारा सैलून पहुंचा तो संचालक ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद देवनाथ ने अपने परिजनों को बुलाया। परिजन सैलून पहुंचकर बाल काटने को लेकर पूछताछ करने लगे।
विज्ञापन

इसी दौरान बात बढ़ गई। इससे नाराज होकर सैलून संचालक ने हाथ में मौजूद उस्तरे और कैंची से सभी पर हमला कर दिया। इससे दरोगा बिंद अपने आप को संभाल नहीं पाए। हमले में उसके गले और सीने पर चोट आई है, जबकि दिनेश बिंद के सीने तथा चंदन बिंद के पेट में चोट लगी है। थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना के संबंध में तहरीर मिली है। आरोपी को हिरासत में लेकर घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed