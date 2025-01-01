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हल्का लेखपाल वरुण के अनुसार, बहराइच गांव निवासी रविंद्र यादव ने करीब दो बीघा खेत में धान की कटाई के बाद 200 से अधिक बोझ एकत्र कर रखे थे। बृहस्पतिवार की देर शाम शॉर्ट सर्किट से फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सभी बोझों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी।हल्का लेखपाल वरुण ने बताया कि पीड़ित किसान की फसल के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसे तहसील प्रशासन को भेज दिया गया है।