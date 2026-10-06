Ghazipur News: मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर फर्जी आख्या लगाने का आरोप

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करंडा। विकास खंड के भवानीपुर उर्फ तिवारीपुर के वार्ड-32 के क्षेत्र पंचायत सदस्य गोविंद कुमार प्रजापति ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई पर फर्जी तरीके आख्या लगाने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से प्रकरण को लोक शिकायत विभाग में दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि भवानीपुर में क्षेत्र पंचायत निधि के अंतर्गत राजेश के घर से जयनारायण के घर तक हुए इंटरलाकिंग कार्य में वित्तीय व तकनीकी भ्रष्टाचार किया गया है। इसको लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके निस्तारण में ब्लाॅक प्रशासन और जेई प्रवीण कुमार द्वारा भ्रामक आख्या लगाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई प्रवीण कुमार ने लगाए गए आरोप निराधार बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाया जाता है, लेकिन वह आता नहीं है। लगाए गए जांच आख्या से असंतुष्ट रहता है। वहीं प्रभारी खंड विकास अधिकारी अब्बास नकवी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी।