Ghazipur News: तीन दिन लगेगा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, डिप्टी सीएम करेंगे शुभारंभ

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सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत 26 से 28 सितंबर तक शहर के लंका मैदान में वृहद निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।26 सितंबर को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसका शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी भाजपा नेता अभिनव सिन्हा ने दी।उन्होंने बताया कि शिविर में एम्स नई दिल्ली, जसलोक अस्पताल मुंबई, अपोलो अस्पताल, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और ओरियाना अस्पताल वाराणसी के विशेषज्ञ मरीजों को निशुल्क ओपीडी, स्वास्थ्य जांच और परामर्श देंगे। तीन दिनों में करीब 15 हजार मरीजों को लाभ देने की तैयारी है। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, एंडोक्राइनोलॉजी, डायबिटीज और न्यूरो-स्पाइन सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।अभिनव सिन्हा ने बताया कि 27 सितंबर से एक अक्तूबर तक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गाजीपुर में रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से मेगा सर्जिकल ड्राइव भी चलेगी। इसमें चिह्नित करीब 500 मरीजों को आवश्यक सर्जिकल उपचार देने का लक्ष्य है।उन्होंने कहा कि प्रयास है कि मरीजों को जांच और विशेषज्ञ परामर्श के साथ जरूरत पड़ने पर उपचार और सर्जरी की सुविधा भी मिल सके।