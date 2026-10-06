Ghazipur News: 8 एंबुलेंस का बीमा नहीं, 8 का प्रदूषण प्रमाणपत्र फेल, 3 चालक बिना डीएल मिलने पर चालान, 1 सीज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोमवार को करीब 26 सरकारी और निजी एंबुलेंस की जांच की गई। इनमें अनियमितता मिलने पर 19 का चालान किया गया, जबकि फिटनेस फेल मिलने पर एक एंबुलेंस सीज कर बिरनो थाने में निरुद्ध कराई गई। तीन एंबुलेंस चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मिले। निजी एंबुलेंस में आठ का बीमा और आठ का प्रदूषण प्रमाणपत्र फेल मिला।परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि एआरटीओ (प्रवर्तन) धनवीर यादव के नेतृत्व में हुई जांच में छह सरकारी और 20 निजी एंबुलेंस के फिटनेस, प्रदूषण, बीमा समेत अन्य प्रपत्रों की पड़ताल की गई।जांच में छह सरकारी एंबुलेंस के अभिलेख सही मिले। वहीं, तीन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। इन मामलों में चालान की कार्रवाई की गई।