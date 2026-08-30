Ghazipur News: 109 पंचायत सहायकों समेत 191 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:37 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:37 AM IST
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मिशन रोजगार के तहत जिले के 191 युवाओं को शनिवार को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें 109 पंचायत सहायक, वन स्टॉप सेंटर के 10 कार्मिक और सेवायोजन विभाग के माध्यम से चयनित 72 युवा शामिल रहे।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने पंचायत सहायकों को गांव में सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक गांव के विकास की धुरी हैं। कहा कि वन स्टॉप सेंटर में चयनित 10 कार्मिक हिंसा और संकट से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराएंगे।
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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
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मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने पंचायत सहायकों को गांव में सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक गांव के विकास की धुरी हैं। कहा कि वन स्टॉप सेंटर में चयनित 10 कार्मिक हिंसा और संकट से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराएंगे।
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