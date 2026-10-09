फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   16-meter rail track replaced during a 90-minute block; traffic jam at bypass crossing.

Ghazipur News: डेढ़ घंटे के ब्लॉक में बदली गई 16 मीटर रेल पटरी, बाईपास क्रॉसिंग पर लगा जाम

Fri, 09 Oct 2026 11:35 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
16-meter rail track replaced during a 90-minute block; traffic jam at bypass crossing.
जमानिया रेलवे स्टेशन बाईपास के पास रेलवे ट्रेक पर काम करते रेल कर्मी। संवाद
जमानिया। रेलवे ट्रैक की मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के चलते बाईपास रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क यातायात अस्त-व्यस्त हो गया। फाटक बंद रहने से क्रॉसिंग के दोनों ओर छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में कई स्कूली वाहन भी फंसे रहे, जिससे बच्चों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कार्य पूरा होने और फाटक खुलने के बाद ही यातायात सामान्य हो सका।
विज्ञापन

दरअसल, ट्रेनों का सुरक्षित और सुगम संचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन की ओर से ट्रैक के सुदृढ़ीकरण और अनुरक्षण का कार्य कराया जा रहा है। इसी क्रम में दिलदारनगर प्रभाग के अंतर्गत समपार फाटक संख्या 88/ए की अप लाइन पर इंजीनियरिंग विभाग ने ट्रैक अनुरक्षण का कार्य कराया।
विज्ञापन

वरिष्ठ प्रशाखा अभियंता दिलीप कुमार की देखरेख में यह कार्य पूरा किया गया।
इसके लिए सुबह 11:35 बजे से दोपहर 1:05 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया था। इस दौरान तकनीकी टीम ने करीब 16 मीटर रेल खंड बदलकर नई रेल पटरी लगाई और उसकी वेल्डिंग की। पुराने स्लीपरों की ओवरहालिंग के साथ ट्रैक के रबर पैड और इलास्टिक रेल क्लिप (ईआरसी) भी बदले गए। इसके बाद रेल लाइन का अलाइनमेंट दुरुस्त करने और पैकिंग का कार्य पूरा किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के मद्देनजर कार्य शुरू होने से पहले स्थानीय थाना, जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दी गई थी। निर्धारित समय में अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद ट्रैक को सामान्य रेल परिचालन के लिए फिट घोषित कर दिया गया।

जमानिया रेलवे स्टेशन बाईपास के पास रेलवे ट्रेक पर काम करते रेल कर्मी। संवाद

जमानिया रेलवे स्टेशन बाईपास के पास रेलवे ट्रेक पर काम करते रेल कर्मी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed