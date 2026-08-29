Firozabad News: शिक्षक के घर में किराए पर रहने आए युवक ने की लाखों की चोरी

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थाना क्षेत्र के आवास-विकास कॉलोनी निवासी मुन्नालाल नगला गुलाल में कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने 15 अगस्त को एक युवक को कमरा किराए पर दिया था। किराएदार बनकर आए युवक ने बताया था कि वह कुछ दिनों बाद अपने परिवार के साथ रहने आएगा। इस बीच वह अकेला ही कमरे पर आता-जाता रहा। रक्षाबंधन के दिन जब शिक्षक अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए बाहर गए हुए थे। उसी दौरान शातिर ने कमरे में रखा सभी सामान चोरी कर लिया। पीड़ित शिक्षक ने पुलिस को बताया कि इस घटना में उसका लगभग 20 लाख रुपये से अधिक का सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शातिर की तलाश शुरू कर दी है।

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शिकोहाबाद। कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक को किराए पर कमरा देना महंगा पड़ गया। किराए पर रहने आए व्यक्ति ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान शिक्षक अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए गए थे। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है।