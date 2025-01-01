Firozabad News: महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, बेटी ने दी हत्या की सूचना

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मोहल्ला कौशल्या नगर थाना उत्तर निवासी मुन्नीदेवी करीब एक साल से बीमार थीं। सोमवार सुबह आगरा में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर पहुंचे तो बेटी काजल ने डायल 112 पर फोन कर हत्या की सूचना दे दी। जानकारी मिलते ही थाना उत्तर प्रभारी रवि कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतका के बेटे सागर ने आरोप लगाया कि उसकी मां की तबीयत करीब एक साल से खराब थी। रक्षाबंधन से पहले बीमारी के कारण मां काम नहीं कर पा रही थीं। इसे लेकर पिता अरविंद उर्फ जबर सिंह से मां की कहासुनी हुई थी। आरोप है कि पिता ने मां के साथ मारपीट कर उनका गला दबा दिया था। सागर के अनुसार उसे इस घटना की जानकारी दो दिन बाद हुई थी।सागर का आरोप है कि उसकी दादी कृष्णा ने अपनी वसीयत उसकी बुआ गुड्डी देवी पत्नी चुन्नीलाल निवासी पिनाहट, आगरा के नाम कर दी थी। इस पर उसने जमीन में हिस्सा मांगा था ताकि वह मां और भाई-बहनों के साथ अलग रह सके। सागर ने मां के साथ मारपीट के आरोप में पिता के खिलाफ स्थानीय पुलिस से शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पिता दादी को लेकर घर से चले गए थे। सोमवार को मां की मौत के बाद परिजन घर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बेटी ने हत्या की गलत सूचना दे दी थी। दादी ने मकान अपनी बेटी के नाम कर रखा था। इसे लेकर विवाद चल रहा था। बीमारी के चलते मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।