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Firozabad News: टीचर्स सेल्फ केयर टीम बनी दो मासूमों और बुजुर्ग माता-पिता का सहारा

Tue, 13 Oct 2026 12:05 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 13 Oct 2026 12:05 AM IST
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Teachers' Self-Care Team becomes a lifeline for two innocent children and elderly parents.
फिरोजाबाद। टीचर्स सेल्फ केयर टीम दो दिवंगत शिक्षक परिवारों की मदद को आगे आई है। पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से स्वैच्छिक सहयोग राशि से पीड़ित परिवारों को लगभग 50-50 लाख रुपये की आर्थिक मदद डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। अध्यक्ष विवेकानंद ने बताया कि एटा रोड शिकोहाबाद स्थित स्वः सुनील कुमार (सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर, जसराना) और इटावा स्थित स्वः अखिलेश चंद्र (सहायक अध्यापक, पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय नगला केसरी, मदनपुर) के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार से मुलाकात की और सभी आवश्यक कागजात एकत्रित किए। बताया कि 15 अक्टूबर से जिले से इन दोनों दिवंगत शिक्षकों के परिवारों के लिए वित्तीय सहयोग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
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इस दौरान जिला टीम से मनोज गोस्वामी, ललित यादव, अतलेंद्र सिंह राठौर, अंकित पोरवाल, सचिव कुमार तथा ब्लॉक टीम से नीरज कुमार, राहुल कुमार, पंकज यादव, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।
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