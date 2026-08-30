फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Stoppage of two passenger trains at Raja Ki Mandi station temporarily cancelled.

Firozabad News: राजा की मंडी स्टेशन पर दो पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से निरस्त

Sun, 30 Aug 2026 10:20 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 30 Aug 2026 10:20 PM IST
विज्ञापन
Stoppage of two passenger trains at Raja Ki Mandi station temporarily cancelled.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
टूंडला। रेल प्रशासन ने रेलयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर दो पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। इन दोनों ट्रेनों का ठहराव एक तरफ से रहेगा।
विज्ञापन


प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 64956 टूंडला-आगरा कैंट पैसेंजर एवं 64625 इटावा-आगरा कैंट पैसेंजर का 31 अगस्त से 31 दिसंबर 2026 तक रेलयात्रियों की सुविधा एवं रेलवे अवसंरचना के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर अस्थायी रूप से ठहराव निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के निर्माण कार्य के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 पर स्थित मौजूदा एफओबी को बंद कर दिया जाएगा। रेलयात्रियों की सुरक्षा एवं निर्माणी कार्य को सुचारू कराने के लिए ट्रेनों का एक दिशा में ठहराव अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed