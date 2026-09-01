Firozabad News: बछगांव में तीन झोलाछाप की दुकानें बंद, नोटिस जारी

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नोडल अधिकारी डा. केके वर्मा ने बछगांव क्षेत्र में चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान शुभम, लाल सिंह और जलालुद्दीन द्वारा संचालित दुकानों पर चिकित्सकीय कार्य किए जाने की जानकारी मिली। जांच में आवश्यक अभिलेख और चिकित्सकीय कार्य करने से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर नोडल अधिकारी ने तीनों दुकानों को बंद करा दिया और संचालकों को नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने उनसे चिकित्सकीय कार्य करने और प्रतिष्ठान संचालन से संबंधित दस्तावेज व स्पष्टीकरण मांगा है। नोडल अधिकारी डॉ. केके वर्मा ने बताया कि तीनों संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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फिरोजाबाद। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चिकित्सकीय कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बछगांव क्षेत्र में जांच के दौरान तीन झोलाछाप की दुकानों को बंद करा दिया गया। तीनों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस का जवाब मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।