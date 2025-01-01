Firozabad News: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को देखते हुए कई प्रमुख ट्रेनें निरस्त, यात्री परेशान

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उत्तर-मध्य रेलवे (प्रयागराज) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ शिवम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार (10 अक्तूबर) को गाड़ी संख्या 64168 आगरा सिटी-गाजियाबाद ईएमयू निरस्त रहेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 64583 टूंडला-अलीगढ़-दिल्ली पैसेंजर, टूंडला-पलवल पैसेंजर और मगध एक्सप्रेस का संचालन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। गोमती एक्सप्रेस 10 व 11 अक्तूबर को रद्द रहेगी। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि कानपुर-दिल्ली रेल मार्ग पर चलने वाली कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे कि अमृत भारत एक्सप्रेस, कानपुर शताब्दी और श्रमशक्ति एक्सप्रेस भी निरस्त रखी गई हैं। रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेनों की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें। उत्तर-मध्य रेलवे (प्रयागराज) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ शिवम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार (10 अक्तूबर) को गाड़ी संख्या 64168 आगरा सिटी-गाजियाबाद ईएमयू निरस्त रहेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 64583 टूंडला-अलीगढ़-दिल्ली पैसेंजर, टूंडला-पलवल पैसेंजर और मगध एक्सप्रेस का संचालन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। गोमती एक्सप्रेस 10 व 11 अक्तूबर को रद्द रहेगी।उन्होंने बताया कि कानपुर-दिल्ली रेल मार्ग पर चलने वाली कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे कि अमृत भारत एक्सप्रेस, कानपुर शताब्दी और श्रमशक्ति एक्सप्रेस भी निरस्त रखी गई हैं। रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेनों की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें।

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टूंडला। दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर शनिवार को विभिन्न राजनीतिक और छात्र संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई प्रमुख ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। अचानक ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।