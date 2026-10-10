Firozabad News: चार दिन डिजिटल अरेस्ट रख महिला से ठगे गए 15 लाख में से 6.37 लाख पुलिस ने कराए होल्ड

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पंजाब निवासी पीड़िता पति की मृत्यु के बाद टूंडला में रह रही हैं, जिनका बेटा मुंबई फिल्म उद्योग से जुड़ा है। उनको शातिर ठगों ने 1 अक्टूबर को कॉल किया था। आरोपी ने खुद को आरबीआई का वरिष्ठ अधिकारी बताकर महिला पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए पाकिस्तान को हथियार बेचने और टेरर फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया था। ठगों ने पुलिस व आरबीआई की वर्दी में चार दिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर रखकर डिजिटल अरेस्ट रखा और केरल के खातों में 15 लाख ट्रांसफर करा लिए थे।पीड़िता की बहू द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद थाना साइबर क्राइम फिरोजाबाद में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सीओ साइबर अपराध शेखर सेंगर ने बताया तकनीकी जांच में सामने आया है कि 15 लाख में से 6.37 लाख रुपये पुलिस ने होल्ड करवा दिए हैं। 4.30 लाख रुपये की राशि आरोपियों द्वारा चेक के जरिए निकाली जा चुकी है, जबकि 3 लाख रुपये एप के जरिए निवेश/शेयर बाजार में लगाए गए हैं और 45 हजार एटीएम से कैश निकाले गए हैं। सर्विलांस टीम कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है तथा केरल तक फैले इस अंतरराज्यीय गिरोह के संदिग्ध बैंक खातों और खाताधारकों की जानकारी जुटाकर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।