Firozabad News: 5.6 करोड़ रुपये से संवरेंगी वंचित इलाकों की सड़कें, टेंडर प्रक्रिया शुरू

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फिरोजाबाद। नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए दतौजी, लाइनपार, ककरऊ, रहना और आसफाबाद के वंचित इलाकों में सड़क और नाली की समस्या दूर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग की धनराशि से लगभग 5.6 करोड़ रुपये की लागत वाले 18 विकास कार्यों के लिए निगम ने टेंडर जारी कर दिए हैं, जिनमें कुछ पूर्व में रिक्त रहे टेंडर भी शामिल हैं। सहायक अभियंता (निर्माण) प्रेमपाल सिंह के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन और जल निकासी से स्थायी राहत मिलेगी। संवाद