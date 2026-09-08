Firozabad News: जिले की 2641 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व 5044 सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय

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नगर निगम के पालीवाल हॉल सहित जिले की चार तहसीलों के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कार्यकर्ता को सुनाया गया। कार्यकर्ता का मानदेय आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार एवं सहायिकाओं के मानदेय को चार हजार से बढ़ाकर छह हजार किए जाने की घोषणा की तो पालीवाल हॉल तालियों से गूंज उठा। जिले की वर्तमान में 2439 आंगनबा़ड़ी कार्यकत्री,4322 सहायिकाएं एवं नव चयनित 202 आंगनबाड़़ी एवं 722 सहायिकाओं को इसका लाभ मिलेगा।विधायक मनीष असीजा,महापौर कामिनी राठौर,डीएम संतोष कुमार शर्मा,सीडीओ शत्रोहन वैश्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बेहतर काम करने के लिए सुनीता पटेल, सहाना, प्राची, रूचि और बेबी को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। कई माताओं की गोद भराई कार्यक्रम किया गया। इस दौरान डीपीओ केशरीनंदन तिवारी,पल्लवी दीक्षित, तान्या शर्मा, लवी, ज्योति, नीतू मिश्रा, रूही नाज, छाया रानी, मधु और राधा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 5000 व 6000 का डमी चेक बच्चों के पोषण में सुधार हेतु बच्चों के माता पिता को प्रदान किया गया। इस दौरान कैला देवी,संजू, मोहिनी लता, राजकुमारी, रीता राजपूत,दीक्षा, खुशबू, काजल और ज्योति की गोद भराई की। युवराज आध्या का अन्न प्रासन्न कराया गया।