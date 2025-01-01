Firozabad News: फर्जी डिग्री वाले 167 शिक्षकों पर शासन सख्त, बेसिक शिक्षा सचिव ने तलब की रिपोर्ट

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दरअसल, सत्र 2004-05 की बीएड डिग्री में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद तत्कालीन सरकार ने एसआईटी से जांच कराई थी। जांच में बड़ी संख्या में शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी अथवा टैंपर्ड पाई गई थीं। इसके बाद संबंधित शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, बर्खास्तगी के खिलाफ शिक्षक न्यायालय पहुंच गए और कोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के बाद उनका वेतन दोबारा जारी हो गया। वर्तमान में ये शिक्षक विभाग में कार्यरत हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं।बताया जाता है कि न्यायालय के हालिया आदेश के क्रम में अब इन मामलों में नियमानुसार की गई और प्रस्तावित अग्रिम कार्रवाई का विवरण मांगा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों से आनन-फानन में संबंधित शिक्षकों की जानकारी जुटाकर 12 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।फिरोजाबाद से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट भेज दी गई है। अब इस प्रकरण को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक होने की संभावना है। ऐसे में 167 शिक्षकों के भविष्य और उनके मामलों में विभागीय स्तर पर होने वाली अगली कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं।