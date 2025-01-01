फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   firozbad news illigle crackers

Firozabad News: किराए के मकान में मिला 110 किलो पटाखों का जखीरा

Thu, 05 Nov 2026 01:08 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
firozbad news illigle crackers
फोटो36एका पुलिस द्वारा पकड़े गए पटाखा। स्त्रोत: पुलिस - फोटो : Samvad
एका। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही पटाखों का भंडारण जारी है। एका थाना क्षेत्र में पुलिस ने सूचना पर एसपीजी रोड स्थित किराए के मकान में छापे की कार्रवाई कर करीब 110 किलो आतिशबाजी सामग्री बरामद की। मकान में पांच कार्टन के अंदर बड़ी मात्रा में पटाखे रखे थे। पुलिस ने सामग्री कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

शाहरुख खान निवासी गांधी मूर्ति एका ने एसपीजी रोड पर कृष्णवीर निवासी बाहारपुर का मकान किराए पर ले रखा था। मकान में काफी मात्रा में पटाखे होने की सूचना पर पुलिस टीम ने तलाशी ली। इस दौरान पांच कार्टन में रखे करीब 110 किलो पटाखे बरामद हुए। इसमें फुलझड़ी, अनार, रॉकेट और बी-बम समेत अन्य प्रकार के पटाखे शामिल हैं। अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई। इस दौरान थानाध्यक्ष राजेश पांडेय, उपनिरीक्षक जगदीश सिंह और अग्निशमन अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ जसराना प्रेमप्रकाश पांडेय ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी प्रकार की भी अनियमितता मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed