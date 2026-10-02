Firozabad News: शराब के नशे में हुई रंगबाजी, सपा के कद्दावर नेता के बेटे व रिश्तेदार पक्ष में मारपीट, पथराव

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पुलिस के अनुसार, छोटेलाल यादव का छोटा बेटा रवि उर्फ रोहित निवासी सुहाग नगर अपनी थार कार से बुधवार रात को राजा के ताल स्थित शराब के ठेके पर शराब पी रहा था। उसके साथ मोहित निवासी सुहागनगर सेक्टर-1, सुमित निवासी कामरान की ठार, गुदाऊ, लाइनपार और शिवम निवासी ठार मुरली नगर, थाना दक्षिण भी था। इसी दौरान रवि के चचेरे भाई का दामाद अमन निवासी राजा का ताल, थाना टूंडला भी स्कार्पियो कार से अपने दोस्त अभय प्रताप निवासी राजा का ताल, थाना टूंडला, सनी यादव निवासी राजा का ताल और धर्मेंद्र निवासी मथुरा नगर, थाना उत्तर के साथ पहुंचा। यहां शराबबाजी के दौरान दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी हो गई। मारपीट की नौबत आ गई। कुछ लोगों ने समझाकर मामला शांत कर दिया। इसके बाद सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने की टशनबाजी शुरू हो गई। एक पक्ष महिंद्रा थार में सवार था, जिसकी अगुवाई रवि उर्फ रोहित कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष स्कॉर्पियो कार में सवार था। सुहागनगर में दोनों कारें आमने-सामने आते ही रुक गईं और गाड़ियों से उतरकर दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते रवि पक्ष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष की स्कॉर्पियो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर थाना दक्षिण इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह मय फोर्स के पहुंचे। मौके से आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमन की ओर से रवि व उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी गई। इस पर पुलिस ने मारपीट, अभद्रता, पथराव, बलवे की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं, पुलिस ने अपनी ओर से निरोधात्मक कार्रवाई भी की, जिसमें दोनों पक्षों के आठों आरोपियों को पाबंद कर दिया।बयानशांति व्यवस्था भंग होने के दृष्टिगत सभी 8 अभियुक्तों को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जिला कारागार भेज दिया गया है। दोनों वाहनों (स्कॉर्पियो व थार) को सीज कर दिया है।- संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी