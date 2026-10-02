Firozabad News: रामा कंन स्टोर नाम से बने गोदाम का ताला तोड़कर अलमारी में रखी नकदी ले उड़े शातिर
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:02 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:02 AM IST
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फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला हनुमानगंज में बुधवार रात चोरों ने गोदाम और उसमें रखी अलमारियों के ताले तोड़कर 4.50 लाख की नकदी पार कर दी। घटना की जानकारी बृहस्पतिवार सुबह होने पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
मोहल्ला हनुमानगंज निवासी वरुण गुप्ता का अपने मकान के निचले हिस्से में रामा कंगन स्टोर के नाम से चूड़ी का गोदाम है। बुधवार की रात चोरों ने गोदाम का मुख्य ताला तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद चोरों ने अलमारियों के ताले तोड़कर उसमें रखी साढ़े चार लाख रुपये की नगदी समेट ली और आसानी से फरार हो गए। बृहस्पतिवार की सुबह जब गोदाम स्वामी वरुण गुप्ता नीचे पहुंचे, तो टूटे ताले देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जाने पर अलमारी खुली मिली और उसमें रखी पूरी रकम गायब थी। चोरी की खबर फैलते ही आसपास के स्थानीय व्यापारियों व नागरिकों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की सूचना तुरंत इलाका पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना उत्तर इंस्पेक्टर मय टीम पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। बताया कि पीड़ित गोदाम स्वामी की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
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मोहल्ला हनुमानगंज निवासी वरुण गुप्ता का अपने मकान के निचले हिस्से में रामा कंगन स्टोर के नाम से चूड़ी का गोदाम है। बुधवार की रात चोरों ने गोदाम का मुख्य ताला तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद चोरों ने अलमारियों के ताले तोड़कर उसमें रखी साढ़े चार लाख रुपये की नगदी समेट ली और आसानी से फरार हो गए। बृहस्पतिवार की सुबह जब गोदाम स्वामी वरुण गुप्ता नीचे पहुंचे, तो टूटे ताले देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जाने पर अलमारी खुली मिली और उसमें रखी पूरी रकम गायब थी। चोरी की खबर फैलते ही आसपास के स्थानीय व्यापारियों व नागरिकों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की सूचना तुरंत इलाका पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना उत्तर इंस्पेक्टर मय टीम पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। बताया कि पीड़ित गोदाम स्वामी की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
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