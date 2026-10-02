Firozabad News: बुलडोजर का भय और चचेरे भाई को छुड़ाने के नाम पर ठगी

Firozabad News: बुलडोजर का भय और चचेरे भाई को छुड़ाने के नाम पर ठगी
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:49 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
शिकोहाबाद। नौशहरा गांव में एक शातिर युवक ने अपने ही रिश्तेदार से चचेरे भाई को पुलिस हिरासत से छुड़ाने और मकान पर बुलडोजर चलाने का भय दिखाकर 2.60 लाख रुपये ठग लिए।
नौशहरा गांव का रहने वाला राजेश लगभग चार माह पूर्व एक युवती को अपने साथ ले गया था, इसकी शिकोहाबाद पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी राजेश को पकड़ने की कोशिश के दौरान उसके भाई विजय को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इससे विजय का परिवार भयभीत था। इसी भय का लाभ गांव के ही एक युवक ने उठाया, जो उनका रिश्तेदार है।
आरोप है कि इस युवक ने विजय की मां को घर पर बुलडोजर चलने और बेटे को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के नाम पर 2.60 लाख रुपये ठग लिए। जबकि पुलिस ने विजय को उसी दिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। अब पीड़ित विजय अपने रिश्तेदार से ठगी गई रकम वापस दिलाने के लिए कोतवाली के चक्कर काट रहा है। इंस्पेक्टर क्राइम ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
नौशहरा गांव का रहने वाला राजेश लगभग चार माह पूर्व एक युवती को अपने साथ ले गया था, इसकी शिकोहाबाद पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी राजेश को पकड़ने की कोशिश के दौरान उसके भाई विजय को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इससे विजय का परिवार भयभीत था। इसी भय का लाभ गांव के ही एक युवक ने उठाया, जो उनका रिश्तेदार है।
विज्ञापन
आरोप है कि इस युवक ने विजय की मां को घर पर बुलडोजर चलने और बेटे को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के नाम पर 2.60 लाख रुपये ठग लिए। जबकि पुलिस ने विजय को उसी दिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। अब पीड़ित विजय अपने रिश्तेदार से ठगी गई रकम वापस दिलाने के लिए कोतवाली के चक्कर काट रहा है। इंस्पेक्टर क्राइम ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।
विज्ञापन