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Firozabad News: गोदाम पर मानक से अधिक मिले पटाखे नष्ट कराए

Fri, 23 Oct 2026 05:15 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 23 Oct 2026 05:15 PM IST
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Firecrackers found at the warehouse in excess of the permitted limit were destroyed.
300 किलो अतिरिक्त पटाखा सामग्री मिली
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फिरोजाबाद। थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला रोड स्थित पटाखा विक्रेता नेहा क्रैकर्स पर पुलिस, एसओजी और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। जांच के दौरान संचालक के पास कुल 6500 किलोग्राम (5000 और 1500 किलो के दो लाइसेंस) भंडारण की अनुमति मिली लेकिन मौके पर 300 किलो अतिरिक्त पटाखा सामग्री पाई गई।
सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि सूचना पर सीओ सिटी संतोष कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर रवि त्यागी, एफएसओ दुर्गेश त्यागी और एसओजी प्रभारी प्रेमशंकर पांडेय ने दल-बल के साथ प्रतिष्ठान की जांच की। लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर अतिरिक्त मिले 300 किलोग्राम पटाखे तुरंत जब्त कर लिए गए।
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सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर ही जेसीबी से बड़ा गड्ढा खुदवाकर इन पटाखों को नष्ट करा दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के सीजन में सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संवाद
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