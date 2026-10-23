फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   BKU (Tikait) holds protest at headquarters, raises slogans

Firozabad News: भाकियू टिकैत का मुख्यालय पर प्रदर्शन, की नारेबाजी

Fri, 23 Oct 2026 05:31 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 23 Oct 2026 05:31 PM IST
विज्ञापन
BKU (Tikait) holds protest at headquarters, raises slogans
- राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा
विज्ञापन

फिरोजाबाद। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले शुक्रवार को किसानों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रांतीय संगठन मंत्री संतोष यादव के नेतृत्व में किसानों ने हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर धर्मवीर भारती को सौंपा।
किसानों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। वक्ताओं ने चुनाव व्यवस्था में व्यापक सुधार और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
विज्ञापन

इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर लेखराजपुर से कंदरपुर और बसई मोहम्मदपुर रोड से बरकतपुर होते हुए नसीरपुर तक पक्की सड़क बनवाने तथा नलकूपों को 12 घंटे बिजली सप्लाई देने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। इस दौरान संतोष यादव, हरिबाबू, विजेंद्र पचौरी, यतेंद्र यादव, अशोक कुमार, चंपाराम, नरेंद्र सिंह, मनीष कुमार और राजवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed