Firozabad News: सिलाई कर्मी के घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जला
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 01 Sep 2026 11:27 PM IST
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फिरोजाबाद। थाना उत्तर के नगला करन सिंह ओझा नगर, जैन मंदिर वाली गली नंबर-2 में मंगलवार को सिलाई कर्मी राजकुमारी के घर में आग लग गई। आग से पूरी गृहस्थी, सिलाई मशीन और कपड़े जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंचे नगर विधायक मनीष असीजा ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और एसडीएम व तहसीलदार को फोन कर नुकसान का आकलन कराकर त्वरित सरकारी मदद दिलाने के निर्देश दिए।
राजकुमारी ने बताया कि वह सिलाई का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि घर में रखा पूरा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़िता की रोजी-रोटी का एकमात्र साधन सिलाई मशीन और ग्राहकों के तैयार व सिले हुए कपड़े भी आग की लपटों में पूरी तरह स्वाहा हो गए। इस हादसे से परिवार के सामने जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है। संवाद
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राजकुमारी ने बताया कि वह सिलाई का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि घर में रखा पूरा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़िता की रोजी-रोटी का एकमात्र साधन सिलाई मशीन और ग्राहकों के तैयार व सिले हुए कपड़े भी आग की लपटों में पूरी तरह स्वाहा हो गए। इस हादसे से परिवार के सामने जीवन-यापन का संकट खड़ा हो गया है। संवाद
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