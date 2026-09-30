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Firozabad News: उत्कृष्ट संरक्षा कार्य करने वाले रेलकर्मियों को डीआरएम ने किया सम्मानित

Wed, 30 Sep 2026 01:25 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 30 Sep 2026 01:25 AM IST
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DRM honored railway employees for outstanding safety performance.
संरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले रेलकर्मियों को सम्मानित करते प्रयागराज डीआरएम रजनी - फोटो : संरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले रेलकर्मियों को सम्मानित करते प्रयागराज डीआरएम रजनीश अग्रवाल रेलवे
टूंडला। रेल प्रशासन ने प्रयागराज के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सभागार में सतर्कता पूर्वक कार्य करने वाले टूंडला व फिरोजाबाद के चार रेल कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही उनके कार्यों की प्रशंसा की है।
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प्रयागराज के मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि रेलकर्मियों ने जिम्मेदारी से कार्य करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। रेल कर्मचारी भविष्य में इसी तरह से अच्छा कार्य करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके बेहतर कार्य से आपके साथी कर्मचारियों को अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। रेल का सुरक्षित और संरक्षित परिचालन हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी के साथ गुड्स ट्रेन मैनेजर (गार्ड) श्याम कुमार, मेठ ट्रैक मेंनेटर-तृतीय राम गोपाल, खंड अभियंता कैरिज एंड वैगन अरविंद कुमार मीना, फिरोजाबाद के ब्लैक स्मिथ-प्रथम (लुहार) नेतराम मीना को सम्मानित किया गया।
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