Firozabad News: दुकान का शटर तोड़कर चोरी का प्रयास

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फिरोजाबाद। थाना उत्तर के विभव नगर जैन मंदिर के पास मंगलवार देर रात अज्ञात चोर ने राजू द्विवेदी की गुरु कन्फैक्शनरी दुकान का शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया। शटर न खुलने के कारण चोर नाकाम रहा और फरार हो गया। बुधवार सुबह घटना का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें चोर रात एक से दो बजे के बीच चोरी का प्रयास करता दिख रहा है। इंस्पेक्टर रवि त्यागी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद