Firozabad News: किसान को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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जसराना। क्षेत्र के नगला कांस गांव में 45 वर्षीय किसान रणवीर सिंह पुत्र सरनाम सिंह द्वारा नीम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी सौरभ पुत्र ओमप्रकाश को बजरंग होटल के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। रविवार को रणवीर सिंह का शव खेत में मिलने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी सौरभ ने मृतक की बेटी और अपनी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित और प्रताड़ित किया था, जिससे आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी और बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। संवाद